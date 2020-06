Ancelotti: “Napoli? Ci vorrebbe molto tempo per spiegare la mia esperienza, lasciamo stare…”

Carlo Ancelotti, ex allenatore del Napoli attualmente sulla panchina dell’Everton, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Radio. Il tecnico di Reggiolo si è soffermato sulla sua avventura a Napoli e la possibilità di un ritorno in Italia. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Per spiegare cosa sia successo durante la mia avventura sulla panchina del Napoli ci vorrebbe molto tempo. Meglio che lasciamo stare, adesso ho una riunione con altri allenatori per stabilire i protocolli per la ripartenza. Roma? Ci vengo spesso in vacanza, nulla più. Ho molto rispetto per i colleghi e Fonseca potrebbe risentirsi, è un allenatore molto bravo. Non si offenderebbe perchè è una persona molto intelligente, ma lasciamolo lavorare in pace, è molto bravo. Spero che il calcio italiano sia pronto a tornare nella maniera più sana e sicura possibile. Perchè tutti vogliamo che si riparta, ma bisogna farlo in sicurezza assoluta”.