Amione Napoli – Il Napoli è attento anche al mercato dei giovanissimi. Non solo 22-23 anni, ma anche sotto i 20. È il caso di Bruno Amione, difensore del Belgrano.

Infatti, secondo Il Mattino, il club partenopeo è piombato sul giovane calciatore che in passato è stato molto vicino a firmare un contratto con il Genoa.

Amione Napoli, chi è il classe 2002

Nato il 3 gennaio 2002 in Argentina, Bruno Amione è un difensore centrale del Belgrano, cresciuto calcisticamente nella società di Cordoba. All’occorrenza, il 18 enne, può giocare anche come terzino, sia destro che sinistro.

Il suo valore di mercato, secondo transfermarkt è di oltre 2 milioni di euro.

La concorrenza e la strategia del Napoli

Su di lui, come dicevamo, c’era il Genoa di Preziosi, il quale, per un anno l’ha corteggiato e questo gennaio è andato vicino al suo acquisto, poi sfumato. Non solo i grifoni però. Negli ultimi mesi anche il Torino si è messo sulle tracce dell’atleta, ma Cristiano Giuntoli, diesse dei campani, avrebbe cominciato ad intrecciare stretti legami con il Belgrano per portare in Italia il difensore alla riapertura del mercato.

Amione sui social

Molto seguito sui social, particolarmente su Instagram, dove Amione vanta 22,6 mila follower con soli 32 post all’attivo.