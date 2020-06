Napoli-Inter, il piano di Gattuso: settimana di lavoro intenso e da venerdì tutti in ritiro

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il Napoli venerdì andrà in ritiro in vista della sfida di Coppa Italia contro l’Inter. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Oggi il Napoli riprende fiato, da domani si viaggerà spediti verso la sfida di Coppa Italia contro l’Inter che può valere l’accesso alla finale. Gattuso, nonostante la triste situazione che lo coinvolge, anche ieri ha presieduto l’allenamento e a breve dovrà tirare le somme e stilare una prima formazione. Non sarà un compito facile, dopo un centinaio di giorni senza calcio giocato. L’ultima formazione del Napoli che ha dovuto schierare è stata Napoli-Torino, il 29 febbraio. Da lì in poi si sono succeduti una serie di eventi surreali. Da domani si riparte al massimo con la preparazione della partita, sedute tattiche e quant’altro. Da venerdì poi si torna al primo ritiro pre gara, in vista della prima sfida post quarantena”.