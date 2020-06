Repubblica – Napoli in pole per Belotti: ADL vanta un credito di 20 milioni di euro con Cairo

L’edizione odierna di “Repubblica” torna a parlare di calciomercato e si focalizza su uno di quei giocatori che più attirano l’attenzione nel mercato italiano degli attaccanti, Andrea Belotti.

Il capitano del Torino è seguito con attenzione da Milan, Napoli e Fiorentina in Italia ma ha anche tanti estimatori all’estero come Atletico Madrid e Everton. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Dalla scorsa estate, in prima fila per comprarlo c’è il Napoli. Gattuso stravede per il Gallo e De Laurentiis vanta un credito di oltre 20 milioni esigibile in estate per l’affare Verdi. Non solo: il Napoli ha l’arma in più rappresentata da Petagna, l’attaccante che potrebbe diventare una ricca contropartita”.

“Ancor più in questa fase, vista l’operazione di “spallizzazione” in atto nel club granata cui nei prossimi giorni si unirà anche il segretario generale Andrea Bernardelli che proprio ieri ha risolto il contratto con la Spal per raggiungere Vagnati a Torino”.