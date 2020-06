Futuro in panchina per Mertens? Il belga iscritto al corso per diventare allenatore

Come evidenziato sulle pagine dell’edizione odierna di Tuttosport, Dries Mertens si è iscritto in Belgio al corso per diventare allenatore.

L’attaccante azzurro non è l’unico ad essersi iscritto al corso, è presente infatti anche il connazionale Romelu Lukaku. Sfumata ormai la possibilità di fare coppia nell’attacco dell’Inter, i due si ritrovano in coppia quantomeno al corso per diventare allenatori. Oltre ai due bomber della Serie A, si sono iscritti al corso altri 22 giocatori e 14 giocatrici. Per Mertens si prospetta quindi un futuro in panchina, ma solo dopo il ritiro.