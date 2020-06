FOTO – Alvino difende Insigne: “Sdegno mosso da sentimenti di anti napoletani”

Tramite il proprio profilo Twitter, il collega di Tv Luna, Carlo Alvino ha pubblicato un post in difesa di Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli, nel giorno del suo compleanno aveva postato una foto che mostrava il suo regalo di compleanno, una macchina di lusso.

La foto non era piaciuta all’ex direttore di TuttoSport, Paolo De Paola che aveva accusato Inisgne etichettando il gesto come poco consono al momento che stiamo vivendo in Italia. Ecco il tweet di Alvino:

“Naturalmente lo sdegno a giorni alterni di chi è mosso solo da sentimenti di invidia e di antinapoletanità oggi non prevede “uscite” contro Ronaldo per questo regalino…”.

