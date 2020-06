Coronavirus, sei calciatori cinesi lasciano il ritiro violando le norme: sospesi dalla Federcalcio

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, ci sono guai in vista per ben sei calciatori della nazionale under 19 cinese.

I ragazzi hanno lasciato il ritiro di Shangai senza alcun tipo di autorizzazione per andare a bere, violando gravemente le norme anti Coronavirus. La Federcalcio cinese li ha sospesi per sei mesi, ma sono in vista ulteriori sanzioni da parte dei rispettivi club di appartenenza.