Chiariello sospettoso: “Alcuni club potrebbero tirare fuori casi positivi per fermare definitivamente la Serie A”

Il noto giornalista partenopeo Umberto Chiariello è intervenuto nel corso di Campania Sport, trasmissione in onda su Canale 21, con il suo consueto editoriale. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Come sempre il nostro calcio è in mano a dei personaggi quantomeno pittoreschi. Alcun club, come evidenziato da un fresco editoriale di Zazzaroni, fanno i furbetti. Votano per la ripresa del calcio ma poi lavorano dietro le quinte per sabotarla. La Lega domani presenterà la richiesta di blocco di promozioni e retrocessioni in caso di nuovo stop del campionato. La cordata di coloro che non vogliono correre rischi è guidata da Urbano Cairo, presidente del Torino ed anche editore della Gazzetta dello sport. Per La Rosea, negli ultimi tre mesi in Italia non c’è stato il Coronavirus: si parlava sempre di Ronaldo piuttosto che di Higuain. Invece negli ultimi giorni sono usciti due fondi del vice direttore De Caro che attaccano Gravina”.

“Ieri addirittura si è arrivati al ricatto: ‘Se Gravina insiste, la Lega lascia la Federazione’. Tornando al voto: solo Napoli, Roma e Lazio si sono astenute. Mentre il Milan è stato l’unico a votare contro. L’attuale protocollo è pericoloso per il proseguo del campionato: la quarantena di due settimane potrebbe far venire in mente ad alcune società di far saltare casi di contagio per terminare la stagione. Solo in Italia succede il ‘tutti contro tutti’, ognuno pensa solo ed unicamente a tutelare i propri interessi, agganciando gli altri ai propri interessi”.