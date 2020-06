Meret al lavoro da tre mesi per migliorare la tecnica con i piedi: sana concorrenza con Ospina

Il Corriere dello Sport, all’interno dell’edizione odierna, ha dedicato uno spazio ad Alex Meret, portiere del Napoli. Il quotidiano ha riportato i miglioramenti del portiere ex SPAL in questi medi di lockdown. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Ha lavorato molto, specie sulla capacità di domare il pallone con i piedi, sul palleggio in uscita. Sul resto c’è poco altro da aggiungere, come ben sa il preparatore dei portieri Alessandro Nista. Ospina e Meret condividono il proprio tempo in armonia, la concorrenza non è affatto corrosiva. I due si stimano reciprocamente, non solo in quanto a simpatia, ma anche dal punto di vista della considerazione”.