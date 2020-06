Manifestazione Ultras a Roma: momenti di tensione nella capitale. Lanci di bombe carta e cariche contro polizia e giornalisti

Giornata di scontri a Roma per la manifestazione dei gruppi Ultras italiani insieme agli attivisti di estrema destra. La maggior parte del tifo organizzato, ad eccezione di alcuni casi come i gruppi del Napoli che hanno deciso di non partecipare, si sono ritrovati nella capitale per manifestare il proprio dissenso.

I gruppi si sono ritrovati all’esterno del Circo Massimo ma tutto non è andato come previsto. Un’accesa rissa tra gli organizzatori dell’evento e poi sfociata in scontri con le forze dell’ordine.

I manifestanti, hanno lanciato all’indirizzo di polizia e giornalisti presenti sul posto sassi e bombe carta. Tutto questo dopo aver rispettato un minuto di silenzio per le vittime del Covid-19.