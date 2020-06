Gesto da vero capitano: è stato Insigne ad organizzare il minuto di raccoglimento per Gattuso

Il Corriere dello Sport all’interno dell’edizione odierna ha svelato un importante retroscena sul delicato momento che si sta trovando ad affrontare Rino Gattuso. L’allenatore ha infatti perso la sorella lo scorso 2 giugno. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“L’allenatore del Napoli si è trovato ad affrontare un momento tremendo, da sottolineare però lo splendido affetto che ha ricevuto dalla sua squadra. Prima di cominciare l’allenamento, Insigne ha chiamato a raccolta tutto il gruppo per effettuare un minuto di silenzio in segno di rispetto. La scena è stata toccante, tutti uniti in un grande abbraccio virtuale con mister Gattuso”.

“È stato Lorenzo Insigne, da capitano, ad organizzare questo momento di raccoglimento per il dolore di Rino Gattuso: è stato un modo per mostrare la vicinanza di tutto il gruppo al proprio allenatore. Gattuso che nonostante il forte dolore ci ha tenuto a presiedere personalmente la seduta di allenamento a poche ore dai funerali della sorella, in agenda a Corigliano, in Calabria”.