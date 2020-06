De Laurentiis si scaglia contro Sky: “Se non pagano la rata, niente partite!”

Il Corriere dello Sport, all’interno dell’edizione odierna, ha sottolineato la netta posizione contraria di De Laurentiis nei confronti di Sky. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“De Laurentiis senza freni: insieme a Lotito è il più deciso a voler andare allo scontro con Sky. Secondo il suo modo di vedere, le ingiunzioni contro la pay-tv sarebbero dovute partire immediatamente, appena scaduto il termine dell’ultima rata. È passata qualche settimana di troppo, ma ora la Lega si è rivolta al Tribunale. Il Giudice non ha però ancora dato un verdetto e da parte di Sky non è partito ancora alcun pagamento. Se dovesse continuare così, il patron del Napoli vorrebbe toglierle il segnale: non potrebbe trasmettere le partite.

“La posizione di De Laurentiis è emersa chiaramente all’interno dell’ultimo Consiglio di Lega, all’interno del quale ha attaccato la pay-tv. Nel caso in cui la sua posizione dovesse essere accolta come dominante, recuperare il rapporto con Sky sarebbe praticamente impossibile. Sono quindi emerse nel corso della riunione ulteriori preoccupazioni riguardanti il prossimo bando per i diritti tv. Giovedì è stato deciso dal Consiglio di Stato il divieto per Sky di acquisire contenuti in esclusiva per internet. C’è quindi il concreto rischio che la Serie A perda valore, con tutto ciò che ne consegue”.