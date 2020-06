Il portale calciomercato.com riporta l’interesse della Roma su alcuni giocatori del Napoli. Tra i nomi spunta quello di David Ospina.

ROMA SU OSPINA

Secondo i colleghi il portiere colombiano dalla prossima stagione avrà ancora meno opportunità in campo, vista l’annata del giovane Alex Meret. Pau Lopez potrebbe lasciare la Roma per una buona offerta, per questo, Fonseca potrebbe inserire Ospina nella propria rosa.