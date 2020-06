NAPOLI CALCIO NEWS – Vari organi di stampa quest’oggi, parlando del centravanti Arkadiusz Milik, allontanando sempre di più il polacco dal rinnovo in azzurro. Il 99 del Napoli è in scadenza a giugno 2021 e non sembra intenzionato a prolungare il suo contratto: la società partenopea, dal canto suo, non ha intenzione di perdere il centravanti a zero, soprattutto considerando che il patron azzurro Aurelio De Laurentiis lo valuta minimo 40 milioni di euro. Di seguito, le ipotesi più accreditate per il dopo Napoli secondo Arek.

NAPOLI CALCIO NEWS, JUVE E MILAN FORTI SUL CALCIATORE

MILIK JUVE – Ecco quanto riporta oggi Il Corriere dello Sport, che rimarca il pressing della Juventus sul calciatore:

“Arkadiusz Milik ha il contratto che va in scadenza al termine della prossima stagione e ha scelto di non firmare il rinnovo: sa che verrà ceduto, non ha scelte il Napoli, per niente intenzionato a perdere a parametro zero un attaccante che a giugno 2021 compirà ventisette anni“.

“La Juventus c’è, s’è già presentata, ha anche aggiunto una lista di nomi eventualmente utili come contropartita: ci sono esterni bassi (Pellegrini del Cagliari), difensori centrali (Romero del Genoa) centrocampisti (Mandragora dell’Udinese) e anche talenti allo stato puro in organico alla Continassa (Bernardeschi) eventualmente capaci di avviare un discorso, che il Napoli però ritiene improponibile su queste basi. La Vecchia Signora sa quale sia la richiesta: cinquanta milioni di euro, chissà quanto trattabili, ed è consapevole dell’esistenza di una concorrenza ampia, che va dall’Atletico Madrid al Bayer Leverkusen“.

MILIK MILAN – Di seguito invece quanto riporta La Gazzetta dello Sport, che spinge Milik più verso il Milan:

Franck Kessié (23), centrocampista del Milan

“Milik, che guadagna 2,5 milioni a stagione, si aspetta un miglioramento nella nuova società. In ogni caso De Laurentiis lo valuta 40 milioni, ma se andasse in porto lo scambio con Kessie, tanto stimato da Gattuso? I pro e i contro non mancano da una parte e dall’altra“.