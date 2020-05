NAPOLI CALCIOMERCATO – Il Napoli sostituirà Allan? Una delle domande più interessanti in casa azzurra. C’è da capire se eventualmente mister Gattuso chiederà alla società un profilo con caratteristiche simili o che, comunque, possa prendere il suo posto.

Napoli calciomercato, spunta Kessie del Milan

Si fa il nome di Franck Kessie. Il centrocampista ivoriano, sbarcato in rossonero nell’estate 2017 è ormai un profilo ben inserito nel mondo Milan.Secondo quanto riferito da TMW il suo cartellino potrebbe essere ceduto, in quanto non c’è nessun rinnovo di contratto in vista per il giocatore. Inoltre, in caso di trattative, le pretese del centrocampista sono molto alte.

Il Milan ha già avuto contatti con Everton e Newcastle, con quest’ultima che sarebbe interessata a un prestito oneroso, a 5 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato tra i 25 e i 30 milioni di euro. Operazione che non piace ai rossoneri che vorrebbero cederlo a titolo definitivo. Sullo sfondo, resta la società azzurra che potrebbe averlo puntato.

