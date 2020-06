In Spagna umiliano Higuain: “Forma fisica vergognosa, non merita la Juventus”

Il portale spagnolo Fichajes.net ha criticato senza alcun riguardo il centravanti bianconero Gonzalo Higuain. Quest’ultimo è stato accusato di non essere abbastanza in forma per vestire la casacca di un club del calibro della Juventus.

“La Juventus è una delle più importanti società al mondo, cui storia è basata su rispetto, umiltà e dedizione al lavoro. Un calciatore che come Gonzalo Higuain si presenta in condizioni fisiche vergognose, dopo mesi di pausa, non merita di rappresentare un club così importante.“