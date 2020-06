De Luca: “Da luglio inizieranno a lavorare 2500 giovani. Da stasera pub e bar aperti fino alle 2. Sì alla musica nei locali”

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca ha rilasciato alcune parole durante la diretta sui social. Di seguito quanto evidenziato:

“Ci sono le condizioni per ripartire con il nostro turismo. È stato riaperto l’ospedale di Agropoli che riaprirà nel mese di giugno pienamente con il pronto soccorso.

Abbiamo fatto un ottimo lavoro. Ci sono settori nel mondo dell’informazione che sono ritornati alle cattive vecchie abitudini. Nessuna polemica per i soldi non ricevuti poiché puntiamo ai risultati, non alle polemiche, poi, fanno provocazioni continue per farsi pubblicità. Abbiamo fatto 6 querele per diffamazione, in silenzio. Ne faremo altre due nei confronti della trasmissione mandata in onda lunedì.

L’Asl NA 1 sarà per noi una bandiera, un modello per l’Italia di trasparenza amministrativa e strumentalità politica. Fu commissariata per 10 anni. I Commissari di Governo non hanno visto e sentito nulla. Abbiamo cominciato dal San Giovanni Bosco per buttare fuori i criminali. Ho chiesto l’istituzione a Salvini di personale di polizia all’interno di questo ospedale. Nessuno ha mosso un dito, tutti latitanti.

Stiamo facendo screening di massa su tutto il personale sanitario. Proseguirà sempre questo lavoro. Abbiamo deciso di fare un lavoro di controllo sul personale scolastico, sia per gli esami che per la ripresa a settembre. Cercheremo di non sovrapporre la data delle elezioni con la riapertura delle scuole.

Al di sopra dei 65 anni è obbligatorio sottoporsi al vaccino anti influenzale. Ci stiamo preparando per effettuare i test rapidi alla popolazione. Ci stiamo impegnando per creare una rete vasta di medicina territoriale.

Ieri ci sono stati consegnati dall’INPS i dati per la cassa forense, mancavano dieci mila pagamenti da dare e i mille euro per i professionisti. Dalla settimana prossima completiamo i 62 mila pagamenti. Per le imprese, completiamo gli ultimi 10 mila contributi, siamo arrivati a 130 mila richieste. Per le famiglie con i bambini al di sotto dei 15 anni abbiamo inviato sussidi. Per i 230 mila pensionati al minimo abbiamo raddoppiato la pensione per il mese maggio, da 450 euro a 1000 euro. La stessa cosa avverrà per il mese di giugno.

Per il piano di lavoro, completiamo le prove concorsuali. Tra fine giugno e inizio luglio cominciano a lavorare 2.500 giovani che hanno partecipato al concorso regionale. Alla fine dell’anno un altro concorso per arrivare a 10 mila posti occupati.

A breve una nuova ordinanza: da questa sera possono ripartire i cinema all’aperto; per i bar, sarà possibile l’attività di musica senza ballo. Non sarà consentito l’amplificazione di musica fuori ai locali per evitare assembramenti, prolunghiamo l’orario fino alle 2 di notte ma manteniamo la vendita di alcolici per asporto fino alle 22. L’arrivo sulle isole sarà libero. Consentiremo le attività congressuali.

Da Lunedì: consentiremo la riapertura delle aree giochi per i bambini, centri estivi per bambini da 0 a 3 anni, ripartono i campi estivi, anticipiamo attività di wedding. Si possono prenotare convegni per i prossimi mesi. Partono servizi per montagna e guide turistiche. Abbiamo deciso di fare un altro bando per aiutare gli alberghi fino a 7 mila euro e i B&B registrati alle camere di commercio”.