CALLEJON NAPOLI – Quest’oggi, sulle sue pagine, il noto quotidiano Il Corriere dello Sport cerca di approfondire la questione “rinnovo” di José Maria Callejon in azzurro, questione tornata alla ribalta nelle ultime ore. Finora, i discorsi sul possibile prolungamento del contrato dello spagnolo erano in alto mare, ma nelle ultime ore – col rientro in Campania di Aurelio De Laurentiis – sono nati nuovi spiragli per la trattativa.

Rimangono forti sul calciatore due pretendenti in Spagna, che cercano di affabulare il calciatore con la storia del “rientro in patria a fine carriera”: mister Lopetegui lo vorrebbe di corsa al suo Sevilla, in attesa di annotare eventuali rilanci del Valencia. Qualora le trattative per il rinnovo non dovessero andare in porto, però, va trovata un’alternativa, e Giuntoli da tempo osserva un giocatore in particolare: Milot Rashica, 24enne kosovaro del Werder Brema. Ecco quanto segnalato dalla nostra redazione:

CALLEJON NAPOLI, LA SETTIMANA PROSSIMA PUÒ ESSERE CRUCIALE

“Prima che una serie di rimbalzi irregolari possano modificare lo scenario, De Laurentiis e Callejon proveranno a parlarsi nella prossima settimana. Il contratto che scade tra un po’ – in teoria solo venticinque giorni, in pratica quando la stagione terminerà – ha lecitamente indotto Siviglia e Valencia a fare un pensierino sull’esterno offensivo e il Napoli, che molto tempo fa aveva presentato la propria proposta (rinnovo alle stesse cifre) è poi rimasto ai margini della discussione, senza mai rielaborare la controfferta del management del calciatore“.

“Giuntoli ha in casa il primo erede (con caratteristiche chiaramente diverse) di Callejon ma Politano da solo non basta, perché nel «gioco delle coppie» che ogni ruolo comporta ci vuole un omologo. Ma un altro Callejon non si trova facilmente ed è stata questa la premessa con la quale l’area scouting si è messa alla ricerca di un identikit ideale“.

Milot Rashica (24), esterno offensivo del Werder Brema

“Rashica, che a lungo è stato in pole nella considerazione del Napoli, è più attaccante, nel Werder Brema ha fatto benino (giocando ovunque, soprattutto a sinistra) e però da quando la Bundesliga è ripresa non ha incantato, anzi qualche bonus è andato bruciandosi“.