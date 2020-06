CALLEJON NAPOLI – Stando a quanto riportato sulle pagine odierne del noto quotidiano Il Corriere dello Sport, il patron azzurro Aurelio De Laurentiis – che ieri ha pranzato a Capri con la famiglia – è prossimo ormai dal ritrovare il suo Napoli da vicino, dopo il lockdown imposto dalla pandemia Covid19.

Tanti gli argomenti di discussione che andranno trattati al più presto: Gattuso andrà incontrato forse anche per discutere del suo rinnovo di contratto, oltre che magari di mercato insieme al ds Cristiano Giuntoli; bisogna ultimare i discorsi per i rinnovi di Piotr Zielinski e Dries Mertens (soprattutto per il belga, visto che il suo contratto scade fra meno di un mese); e in ultimo, non per ordine di importanza, il possibile rinnovo di José Maria Callejon (anche lui in scadenza al 30 giugno come Mertens).

Già, perché i discorsi con il tuttofare spagnolo possono riaprirsi con l’intervento diretto del numero uno del Napoli. Callejon, ormai, sembra già avere la testa in Spagna, ma il suo rientro in patria non è ancora sicuro al cento per cento. Ecco quanto riportato dalla nostra redazione:

CALLEJON NAPOLI, NON È DETTA L’ULTIMA PAROLA

“Ieri un giro a Capri, tanto per cominciare, e poi a breve l’incontro con la squadra. Con Gattuso. E con Callejon. Sì, il programma dei prossimi giorni dovrebbe essere questo: Aurelio De Laurentiis è pronto a ricongiungersi con il suo Napoli, come si usa dire di questi tempi, dopo quasi tre mesi di distanza forzata“.

José Maria Callejon (33), dal 2013 al Napoli

“Dopo aver risolto la questione Mertens, ormai prossimo a firmare il rinnovo così come Zielinski, il presidente incontrerà anche Callejon. L’altra scadenza eccellente: José è decisamente orientato a salutare tutti e ad abbracciare il Siviglia o al massimo il Valencia, però il colpo di scena di nome Dries insegna che da queste parti tutto è possibile“.

“In agenda c’è anche un ultimo tentativo per trovare un’intesa con Callejon, in scadenza il 30 giugno come Dries ma assolutamente più lontano del collega: José sta valutando. Finita così? Sembra già di sì: chiacchierata con De Laurentiis permettendo, certo“.