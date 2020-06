CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS – Quest’oggi il noto quotidiano Il Corriere dello Sport, sulle sue pagine, parlando del Napoli in chiave mercato, ha identificato quelli che sarebbero i principali nomi in lizza per il dopo Milik. Sono ben cinque i calciatori che il ds azzurro Cristiano Giuntoli starebbe considerando sopra tutti per sostituire il polacco, ma uno di questi sembra essere costantemente rimasto in cima alla lista delle preferenze: l’iraniano Sardar Azmoun dello Zenit San Pietroburgo.

Ma la lista di Giuntoli non si ferma ovviamente al 25enne iraniano: la testata identifica altri quattro calciatori che potrebbero scavalcare Azmoun nel corsa di mercato. Ecco quanto segnalato dalla nostra redazione:

CALCIOMERCATO NAPOLI, AZMOUN IN CIMA ALLA LISTA

“Arkadiusz Milik ha il contratto che va in scadenza al termine della prossima stagione e ha scelto di non firmare il rinnovo: sa che verrà ceduto, non ha scelte il Napoli, per niente intenzionato a perdere a parametro zero un attaccante che a giugno 2021 compirà 27 anni“.

“Sono mesi che il Napoli sta inseguendo un altro centravanti, dopo aver acquistato Andrea Petagna dalla Spal: il primo nome ma sin da gennaio, quando Giuntoli s’è avvicinato allo Zenit, è quello di Sardar Azmoun, che rimane la figura più accattivante, nonostante lo status di extracomunitario. I russi chiedono una quarantina di milioni di euro“.

Victor Osimhen (21), centravanti nigeriano del Lille

“Ma non si può avere una sola opzione e Giuntoli ne ha pronte altre: il nigeriano Osimhen del Lille ha ventuno anni, ne compirà ventidue a dicembre, ma ha una valutazione ritenuta esagerata (oltre i sessanta milioni) e poi, ieri, ha anche provveduto a smentire il chiacchiericcio che lo coinvolge“.

“Ma nel taccuino di Giuntoli sono custoditi tre nomi, due già noti e un altro quasi inedito: Luka Jovic (23 a dicembre) non è riuscito ad imporsi al Real Madrid, però ci vogliono non meno di 50 milioni e poi c’è un contratto sontuoso nel quale imbattersi; su Jean Philippe Mateta, francese del Mainz, ci sono accatastate dall’autunno scorso le relazioni che hanno spinto a scrutare in Bundesliga; mentre Donyell Malen del Psv (22 il prossimo gennaio) rientra tra le novità del momento“.