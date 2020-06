ULTIMISSIME NAPOLI – Uno dei nomi caldi sul calciomercato nelle ultime ore è quello di Victor Osimhen. Il calciatore del Lille piace tantissimo al Napoli e addirittura in Nigeria si parla già di un accordo raggiunto tra il giocatore e il club azzurro. Inoltre pare che anche con il Lille si sia trovata un’intesa sulla base di 60 milioni di euro.

Ultimissime Napoli, Osimhen smentisce l’accordo con gli azzurri

A smorzare gli entusiasmo ci ha però pensato lo stesso attaccante, che in una chat privata con la redazione di Omasports, ha smentito ogni tipo di accordo. Ecco quanto evidenziato da SpazioNapoli:

“Molte notizie su di me e sul mio accordo con il Napoli sono totalmente inventate. Sono sorpreso dai giornalisti, che affermano di essere professionisti. Si prega di ignorare qualsiasi notizia falsa, quando sarà il momento del mio trasferimento, lo saprete direttamente da me“.

Confermate le indiscrezioni di SpazioNapoli, ma Osimhen continua a piacere

Dunque Osimhen ha smentito l’accordo con il club partenopeo, così come vi avevamo anticipato noi di SpazioNapoli alcuni giorni fa. Ciò non vuol dire che il club azzurro non sia interessato all’attaccante. Anzi, per il club azzurro il centravanti nigeriano resta il primo nome in cima alla lista di Giuntoli, ma le vicende personali del giocatore hanno in questi giorni frenato la trattativa.

Osimhen gradisce il trasferimento in azzurro e nelle prossime ore le parti si metteranno a lavoro per trovare l’intesa.