Boga: “Napoli? Mi farebbe piacere. Sogno di giocare in Champions”

L’attaccante del Sassuolo Jeremie Boga ha rilasciato alcune parole a RmcSport in merito al suo futuro. Di seguito quanto evidenziato:

BOGA AL NAPOLI

“Sto prendendo in considerazione questa ipotesi, ho avuto dei colloqui con l’allenatore De Zerbi. Vedremo cosa accadrà, per ora sono del Sassuolo. Mercato? Ho letto dell’interesse di grandi club italiani, è vero, ne sono lusingato. Quando mi vedo accostato a club come Roma, Napoli, Milan, Inter, Juve, è sempre un piacere.

Per ora sono a Sassuolo e mi sto concentrando per finire bene la stagione. Voglio raggiungere i miei obiettivi, poi vedremo cosa accadrà l’anno prossimo.

Giocare in Champions League o in Europa League è un sogno che ho fin da quando ero bambino. È un obiettivo per il futuro che tengo fisso in mente”.