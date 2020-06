Sky – Prima dell’allenamento un minuto di silenzio e abbaccio con Gattuso per ricordare Francesca

Il collega di Sky Sport Massimo Ugolini ha riportato alcuni aggiornamenti in merito alla seduta di allenamento del Napoli svolta a Castel Volturno. Di seguito quanto evidenziato:

CASTEL VOLTURNO, MINUTO DI SILENZIO PER FRANCESCA GATTUSO

“Gattuso questa mattina, prima di andare in Calabria per i funerali della sorella, si è presentato a Castel Volturno per dirigere l’allenamento. C’è stato un momento intenso e toccante con la squadra: un minuto di silenzio prima di iniziare l’allenamento, tutta la squadra si è abbracciata con Gattuso per ricordare la sorella del tecnico scomparsa qualche giorno fa. Dopo la sessione di allenamento l’allenatore ha lasciato Castel Volturno per dirigersi in Calabria”.