RIPRESA SERIE A – Quest’oggi, il noto quotidiano La Gazzetta dello Sport, ha fornito novità in più in merito all’imminente ripresa della Serie A (o meglio, sul suo ipotetico e indesiderato nuovo stop). Tra oggi e domani, i club di Serie A si aggiorneranno sul da farsi qualora la stagione non dovesse sciaguratamente esser terminata, nelle sedi prima della Figc e poi della Lega.

Avanza l’ipotesi “classifica per algoritmo“ in caso di stop al campionato, mentre pian piano va sempre scemando l’idea di concludere la stagione con la formula dei playoff e dei playout. Tale formula potrebbe restare in piedi solo in una circostanza, ecco quanto segnalato dalla nostra redazione:

RIPRESA SERIE A, SÌ ALL’IPOTESI DELLA CLASSIFICA PER “ALGORITMO”

Il 20 giugno in programma la prima gara di Serie A (Torino-Parma, recupero della 25esima giornata)

“Più che un algoritmo, una semplice moltiplicazione: la media punti di una squadra «per» le giornate di campionato mancanti. L’idea è della Lega di A, verrà discussa già oggi nella riunione con le componenti convocata dalla Figc, e ovviamente sarà tema centrale dell’assemblea di Lega di domani mattina“.

“La base di partenza è la stessa dell’algoritmo: può essere applicata solo nel caso in cui la Serie A fosse costretta allo stop definitivo e le squadre avessero giocato, fino a quel momento, un numero differente di partite. Senza allineamento, il calcolo può tornare utile per comporre la graduatoria definitiva“.

NIENTE PLAYOFF E PLAYOUT

“Per la Lega è questo l’indesiderato piano B: la volontà condivisa è quella di riprendere le competizioni e riuscire a portarle a termine. Escono di fatto di scena playoff e playout, che la stragrande maggioranza dei club non ha mai apprezzato“.

“Resisterebbero solo in un unico, malaugurato, caso: che la ripresa del campionato del 20 tornasse in discussione per una nuova positività. In quel caso la Figc riproporrebbe gli scontri diretti da disputare quando tutti i giocatori coinvolti fossero guariti e in condizione. Ma è un’alternativa che tutti confidano di scongiurare“.