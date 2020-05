Rinnovo Mertens, appuntamento con il Napoli negli studi della Filmauro: la data dell’ufficialità

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha riportato alcune novità riguardanti il rinnovo di Dries Mertens. La trattativa è ormai andata in porto, manca solo l’ufficialità per certificare il prolungamento della storia d’amore tra il belga ed il Napoli. In questo senso il quotidiano svela una possibile data per l’arrivo dell’ufficialità. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Sarà subito Mertens contro l’Inter, con la maglia del Napoli sulle spalle ed un rinnovo in tasca. I termini sono questi: rinnovo per due stagioni con eventuale opzione per il terzo anno a determinate condizioni. L’incontro per le firme ufficiali tra De Laurentiis, Mertens e l’entourage del belga potrebbe avvenire a ridosso del prossimo weekend negli studi della Filmauro. Più che dalla volontà delle parti, dipende dalla possibilità dello spostamento interregionale, visto che il contratto è ormai condiviso e confezionato da entrambe le parti in causa. L’obiettivo è certificare il rinnovo ufficiale prima della semifinale di ritorno contro l’Inter”.