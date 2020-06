Ariedo Braida confessa: “Fabian Ruiz piace al Barcellona, ma ci sono problemi economici”

Ariedo Braida, ex dirigente del Barcellona, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli e ha parlato di Fabian Ruiz, del Napoli e della gara contro i catalani, in programma ad agosto.

Ecco le sue parole:

“Fabian Ruiz? Devo dire che Ruiz è apprezzato e che quindi, sicuramente, può rientrare nei piani di un club come il Barcellona. In questo momento però, ci sono devi problemi legati al Covid e quindi hanno delle perdite notevoli, da quello che leggo e sento. Penso che non abbiano delle grandissime disponibilità per fare ciò che fanno normalmente, ovvero acquisire giocatori di spessore.

Ripeto, Fabian è un calciatore apprezzato da tutti. Piaceva anche in passato, ma forse in quel momento c’erano dei giocatori in rosa che non portavano a prenderne altri. A volte occorrono tempi e modi opportuni per un certo affare, magari le condizioni arriveranno in futuro.

Lautaro? Stanno cercando un giocatore di questo tipo. Di centravanti come lui ce ne sono pochi, ma è difficile per il discorso economico. So che l’argentino rientra nei loro piani.

Futuro a Napoli? La dirigenza è straordinaria con Giuntoli e i suoi collaboratori. Stanno facendo ottime cose ed è giusto che continuino. Però Napoli sia come città, che la società, mi piacciono moltissimo. Forza Napoli!

Barcellona? Se si dovesse giocare, come è prevedibile, a porte chiuse, allora il Napoli potrebbe avere delle possibilità. Con 100mila tifosi sarebbe stato più difficile. Il Napoli è una bella squadra e Gattuso sta facendo un ottimo lavoro: posso dire che certamente non andrà già battuto a Barcellona“.