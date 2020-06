COPPA ITALIA NAPOLI – Per confermare le date delle semifinali di Coppa Italia, si attende l’ok del Governo. Servirà una deroga per i match che si giocheranno prima del 14 giugno, come le semifinali di Coppa Italia, visto che attualmente è in vigore il divieto di svolgere ogni manifestazione sportiva fino a questa data.

In attesa di sapere quando si giocherà, l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport svela il jackpot completo in caso di vittoria. “La squadra vincitrice, tenendo conto pure degli incassi precedenti alla finale, arriverà a percepire dai diritti tv 5,3 milioni, mentre 3,4 andranno alla finalista” scrive il quotidiano. La vincente si assicura la partecipazione alla Supercoppa italiana con i campioni d’ Italia: qui le cifre ballano perché dipende da dove si gioca. Se si giocasse in Arabia Saudita le finaliste incasserebbero 3,3 mln a testa, in un’altra location 2 mln. Tra Coppa Italia e Supercoppa, continua la Rosea, i premi-vittoria ammontano a 7-9 milioni. Bisogna poi considerare l’Europa League: chi si aggiudica la coppa nazionale entra di diritto nei gironi, senza passare dalla fase preliminare: così il club guadagnerebbe 12-15 milioni, tra bonus partecipazione e market pool delle italiane.

A conti fatti, gli azzurri incasserebbero circa 20 milioni di euro: il bottino non sarebbe male.