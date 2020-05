Coppa Italia, possibile cambio data per Napoli-Inter: si va verso l’inversione con Juve-Milan

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il programma delle semifinali di ritorno di Coppa Italia potrebbe ricevere una modifica per venire in contro alle richieste fatte dall’Inter, avversaria del Napoli. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“L’ultimo orientamento dei vertici della Lega lascia pensare che si andrà verso un’inversione della data delle due semifinali: Napoli-Inter il 12 e Juve-Milan il 13 giugno. Questo per dare modo ai nerazzurri di rifiatare. La modifica però non sembra riuscire a placare l’animo di Marotta, che al momento è ancora particolarmente irritato. Se non dovessero esserci sorprese, il Governo concederà il giorno di anticipo. Il ministro Spadafora ha già dato un via libera di massima, si deve attendere quello del ministro Speranza, che potrebbe arrivare nella giornata di domani”.