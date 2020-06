Calciomercato Napoli – Alle prese con le incertezze relative al futuro di José Maria Callejon e Hirving Lozano, il Napoli continua a monitorare il mercato alla ricerca di almeno un attaccante esterno.

Il club, infatti, sta valutando alternative ad Everton del Gremio. Uno dei nomi sicuramente più corteggiati, resta quello di Boga, ma le alte pretese del Sassuolo potrebbero complicare le cose. Per questo, nelle ultime settimane, stando alle informazioni raccolte da Calciomercato.it, sarebbe tornato in auge il nome di Oussama Idrissi. Una pista che potrebbe diventare sempre più calda, visti i contatti molto concreti per l’ala dell’AZ. La dirigenza azzurra stima molto il ventiquattrenne e nei prossimi giorni proverà a studiare un’offerta per il club olandese, dopo aver già abbozzato una proposta per il calciatore.

CALCIOMERCATO NAPOLI, CHI È OUSSAMA IDRISSI

Classe 1996, olandese naturalizzato marocchino, ala dell’AZ Alkmaar e della nazionale marocchina.

Oussama Idrissi compie il suo debutto in Eredivisie il 19 dicembre 2015 in una partita contro l’Heracles Almelo. Nel corso della stagione totalizza 18 presenze e tre reti, tutte in campionato. Nel giugno 2016 rinnova il proprio contratto coi biancoverdi sino al 2020. Nel 2018 passa all’AZ Alkmaar. Ha collezionato 17 gol e 10 assist in stagione e piace molto anche alla Roma.

