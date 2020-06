Primavera, ADL cerca rinforzi: si pensa a un nuovo dirigente per affiancare Grava

La primavera del Napoli prima dello stop era a rischio retrocessione, a tal proposito Aurelio de Laurentiis avrebbe ben pensato di correre ai ripari e pensare a qualche rinforzo. In particolare, il patron pensa ad una nuova figura dirigenziale che possa affiancarsi a Gianluca Grava, il quale resterebbe ancora in organico come responsabile di tutto il settore giovanile del club.

Come riportato dall’edizione odierna del Mattino, in questi giorni sarebbero stati fatti alcuni colloqui. Al momento al primo posto per il ruolo di dirigente della Primavera ci sarebbe Aladino Valoti, ex centrocampista e direttore sportivo di Cosenza, SudTirol e Palermo.