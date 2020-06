Il Napoli sogna il nuovo Mbappé, GdS: fissato il prezzo!

Victor Osimhen è uno degli ultimi obiettivi del Napoli, l’attaccante del Lilla viene osannato dalla stampa francese che lo considera a tutti gli effetti il nuovo Mbappé.

Come riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport: “Velocità, scatto, tiro, senso della porta, colpo di testa. Il Napoli lo segue da tempo, ma anche in Spagna e Inghilterra. Il presidente del Lilla, Gerard Lopez, gongola perché dopo aver ceduto i suoi due attaccanti nell’estate scorsa per oltre 100 milioni di euro ora prepara una nuova plusvalenza: valutazione intorno ai 50 milioni, dopo averne speso 12 un anno fa per prelevarlo dallo Charleroi”.