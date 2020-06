Dall’Inghilterra – Manchester United pronto ad offrire 70 milioni più un giocatore al Napoli per Koulibaly

Il tecnico del Manchester United, Gunnar Solskjaer, ha chiesto al club un investimento importante per portare a casa Kalidou Koulibaly. Nonostante l’enorme cifra servita per l’acquisto di Harry Maguire (85 mln di sterline), appena un anno fa.

L’OFFERTA DEL MANCHESTER UNITED PER KOULIBALY

Il Sun parla di un’offerta di 70 mln di sterline pronta da far recapitare al Napoli. Secondo alcuni rumors provenienti da Oltremanica, il club azzurro non si accontenterebbe di questa offerta, così il Manchester avrebbe deciso di proporre oltre alla somma cash anche il difensore Chris Smalling attualmente in prestito alla Roma.