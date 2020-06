Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Di seguito quanto evidenziato:

IMMOBILE RESTA ALLA LAZIO

“Non ci sono state mai richieste o contatti da parte del Napoli per Immobile. Ciro è la Lazio e la Lazio è Immobile. Credo e spero che Ciro resterà a Roma per tanti anni ancora”.