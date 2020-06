Bild – Lipsia in caduta, dal primo al terzo posto: pesa anche la cessione di Demme

Il Lipsia sta subendo un calo in Bundesliga, a evidenziarlo è il quotidiano tedesco Bild.

IL LIPSIA CROLLA SENZA DEMME

La squadra campione d’autunno e capolista fino alla fine del 2019, adesso è a due punti dal Borussia e a nove dal Bayern. Il motivo del crollo, secondo i colleghi tedeschi, è legato all’addio di Diego Demme. Il nuovo giocatore del Napoli aveva un ruolo fondamentale nel Lipsia: dava equilibrio sia nello spogliatoio che in campo.

LA BILD SOTTOLINEA L’IMPORTANZA DI DEMME IN GERMANIA

“Con la sua partenza, il Lipsia ha perso un esperienza. È diventata più impaziente e meno intelligente. Contro l’Hertha ha subito troppe ripartenze. E ha sfruttato pochissimo le opportunità create.

Pesa la cessione di Demme al Napoli per 12 milioni. Umanamente comprensibile, visto che il Napoli è il club dei sogni di Diego, ma sportivamente un indebolimento. Demme era sinonimo di totale dedizione e disciplina. L’uomo in regia che sapeva leggere il gioco, lanciandosi in qualsiasi duello. E poi aveva il suo peso nello spogliatoio, era il collante tra i diversi gruppi”.

LA BILD CRITICA IL MERCATO ATTUATO DAL LIPSIA

Secondo il quotidiano tedesco sono sprecati sprecati i 30 milioni di euro spesi per Wolf (Salisburgo) e Lookman (Everton). E aggiunge che Olmo (Dinamo Zagabria) fino ad ora si è acceso a intermittenza.