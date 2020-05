RAI – Il Napoli fa muro per Milik alla Juve: ADL non accetta contropartite!

CALCIOMERCATO NAPOLI – Nel corso dell’ultima puntata de “La Domenica Sportiva” in onda su Rai 2, è intervenuto il collega esperto di calciomercato, Ciro Venerato.

Nel corso del collegamento, si è parlato anche della situazione Milik in casa Napoli e dell’interessamento della Juventus per il bomber polacco. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Strada in salita per la Juventus che vuole Milik. Il Napoli non è intenzionato ad inserire contropartite nella trattativa”.

“Non interessano Cuadrado, Rugani, Bernardeschi, o Romero nell’affare. De Laurentiis nelle ultime ore però ha incassato il sì di Zielinski per il rinnovo”.