L’immunologo Le Foche: “Il virus si è spento! L’estate sarà tranquilla”

Il professor Francesco Le Foche è intervenuto sulle pagine del quotidiano Libero riportando alcune buone notizie in merito all’emergenza Coronavirus e rassicurando gran parte della popolazione italiana:

“Seconda ondata? Non possiamo saperlo, è un virus sconosciuto e non si possono fare pronostici. Solitamente si verificano secondo ondate anche se con Mers e Sars non è stato così. Il virus si sta comunque spegnendo e oltre al lockdown che l’ha rallentato c’è anche il caldo estivo. Chi l’ha già avuto non è detto che sia immune. L’estate? Prevedo una stagione tranquilla”.