TMW – Gattuso ha già deciso: addio ad Allan e Lozano

Il Napoli è alle prese con le valutazioni: chi tenere e chi cedere. Secondo i colleghi di Tuttomercatoweb.com Gattuso che rimarrà nel club azzurro per la prossima stagione ha dato la sua approvazione sulla cessione di Allan e Lozano.

IL FUTURO DI ALLAN E LOZANO

“Lozano voluto da Ancelotti la scorsa estate, con l’arrivo di Gattuso è scivolato in fondo alle gerarchie. Discorso diverso per Allan, il cui ciclo alle falde del Vesuvio è da considerarsi concluso: pesa anche la volontà del giocatore, che vuole andare via e già a gennaio avrebbe volentieri cambiato maglia”.