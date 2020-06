Coronavirus, De Luca pronto ad eliminare l’obbligo della mascherina in Campania: i dettagli

Per fortuna, il Coronavirus, sta colpendo di meno in Italia. In campania la situazione è sotto controllo e i positivi sono sempre di meno. Proprio per questo, ci possono essere delle ordinanze più “libere” per ritornare ancora di più alla normalità, come si sta cercando di fare.

Due sono le date importanti: il 3 e il 15 giugno. La prima sarà l’apertura dei confini regionali. Si potrà viaggiare nelle varie zone dell’italia senza avere per forza un motivo valido, ma con le giuste precauzioni.

Il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, era titubante, ma sta facendo lavorare tutti i settori addetti agli spostamenti per non lasciare nulla al caso.

La seconda data invece, sarà quella in cui scadono le varie ordinanze attualmente in vigore. Una novità potrebbe arrivare proprio da questo giorno: l’abolizione dell’obbligo della mascherina.

Secondo Il Mattino, l’uso della mascherina dal 15 giugno (forse anche un po’ prima) potrebbe avvenire solo nei luoghi chiusi, mentre, all’aperto, non sarà obbligatorio. In un periodo dove si va verso il caldo torrido, questa sarebbe un’ottima notizie.

Nulla ancora di ufficiale, ma c’è questa idea e questa ipotesi. Tutto è nelle mani del virus: se l’andamento nei prossimi giorni è uguale a quello attuale, ovvero ci sarà un calo dei positivi al Covid-19, allora il presidente De Luca potrebbe accettare e ufficializzare questo passo in avanti.