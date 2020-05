Repubblica – Caos in Lega, il calcio di divide e nascono nuove fazioni

Il Coronavirus ha investito il mondo del calcio scuotendolo nelle sue fondamenta. Come evidenziato da sito di “La Repubblica.it“, la Lega si Serie A nelle ultime settimane si è divisa come non mai.

Le due fazioni principali, guidate da Marotta e l’Inter da una parte e Lotito con la sua Lazio dall’altra, negli ultimi mesi si sono scontrati sul ritorno o meno in campo. Il patron biancoceleste è stato il massimo fautore del ritorno in campo della Serie A mentre l’ad dell’Inter ancora oggi preme perché ci siano le giuste garanzie prima di ripartire.

De Laurentiis con il Napoli si è sempre schierato con la fazione pronta a far ricominciare il campionato ma non erano solo queste le fazioni. Tra i presidenti della Lega c’è anche chi ha iniziato una personalissima battaglia contro il numero uno del calcio nostrano Gabriele Gravina.

Pare infatti che Urbano Cairo non sia più disposto a dare fiducia all’attuale presidente della FIGC. Secondo Repubblica, questa situazione conflittuale potrebbe durare addirittura fino al maggio 2021.