Coronavirus, Zangrillo: “Il virus clinicamente non esiste più, bisogna tornare ad una vita normale”

Alberto Zangrillo, direttore della terapia intensiva dell’ospedale San Raffaele di Milano, a “Mezz’ora in più” su Rai tre, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Coronavirus e il suo sviluppo che hanno provocato un certo scalpore. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Oggi è il 31 maggio e circa un mese fa sentivamo epidemiologi temere per la fine del mese e inizio giugno una nuova ondata e chissà quanti posti di terapia intensiva da occupare. In realtà il virus dal punto di vista clinico non esiste più”.

“Questo lo dice l’università Vita e Salute San Raffaele, lo dice uno studio fatto dal virologo direttore dell’Istituto di virologia, il professore Clementi, lo dice il professor Silvestri della Emory University di Atlanta”.