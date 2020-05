Ripresa Serie A, domani il calendario: cambiano gli orari!

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la Lega Serie A domani dovrebbe ‘battezzare’ il calendario della ripartenza della Serie A. Sarà fissato il programma completo di anticipi e posticipi almeno fino alla metà di luglio. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Gli orari a cui siamo abituati in situazioni di normalità saranno stravolti, sono previste due finestre per i turni infrasettimanali (19:30 e 21:45) e tre finestre per i turni del fine settimana (17:15, 19:30 e 21:45). La finestra pomeridiana, delle 17:15, non piace ai calciatori che continuano ad opporsi. La ripresa è prevista per sabato 20 giugno con Torino-Parma alle 19:30, poi ci sarà Verona-Cagliari alle 21:45. Domenica stessi orari per Atalanta-Sassuolo e Inter-Sampdoria. Da martedì 23 giugno si ricomincerà poi con la 27ª giornata, con il traguardo del campionato fissato domenica 2 agosto”.