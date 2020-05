CdS – Continua lo scontro tra Lega e Sky: la TV satellitare minaccia di oscurare le ultime 6 giornate di Serie A!

Nel corso del lockdown e dello stop di tutto il mondo del calcio, Sky insieme con DAZN, detentrice dei diritti tv per la Serie A e la Lega Calcio hanno incominciato uno scontro che sembra ancora lontano dal risolversi.

L’emittente satellitare ha chiesto più volte alla Lega ed ai club uno sconto sull’ultima rata da pagare dei diritti TV, sconto che però i vertici del calcio italiano non sembrano disposti a concedere. I club infatti hanno presentato una prima ingiunzione di pagamento.

A quanto pare, come rivelato dai colleghi de “Il Corriere dello Sport“, la cosa non è andata giù a quelli di Sky che sembrano pronti ad oscurare la Serie A. Avendo loro pagato già l’83% dei diritti tv, sembra che l’emittente stia pensando di mandare in onda tutto il resto del campionato ad esclusione delle ultime 6 giornate, proprio per arrivare all’83% delle gare giocate.