Coppa Italia, cambia la data di Napoli-Inter? Tutti i dettagli

Dopo un lungo stop forzato, il calcio italiano si prepara a ripartire e lo farà con la Coppa Italia. Programma che ha subito generato polemiche da parte dell’Inter, impegnata nella gara di ritorno contro il Napoli al San Paolo. Le proteste dell’Inter non sono riuscite a concretizzarsi in un posticipo a fine stagione della Coppa Italia, grazie all’opposizione di De Laurentiis. La data di Napoli-Inter però, potrebbe cambiare in ogni caso. Di seguito quanto riportato dall’edizione odierna di Repubblica ed evidenziato dalla nostra redazione:

“Napoli-Inter potrebbe cambiare data: il match potrebbe andare in scena il 12 giugno anziché il 14. L’ipotesi nasce dalle vigorose proteste dell’Inter, che si troverà ad affrontare un vero e proprio tour de force. La società di Suning aveva provato a fare pressioni e minacce per spostare la Coppa Italia a fine stagione, ma De Laurentiis ha fatto valere le proprie ragioni, vanificando il tentativo nerazzurro. Il Napoli non poteva accettare la data proposta dall’Inter: a fine campionato infatti gli azzurri dovranno affrontare la partita di ritorno con il Barcellona in Champions League”.