Champions League, ipotesi match in un’unica sede in Qatar: Barcellona-Napoli in campo neutro?

Il calcio europeo si prepara alla riapertura, esclusa la Francia, e di conseguenza anche la Champions League si prepara alla ripartenza. A questo riguardo, La Repubblica all’interno dell’edizione odierna rivela una possibile clamorosa novità. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Il Barcellona non è al momento nei piani del Napoli, la partita è molto lontana, ma nella giornata di ieri è filtrata un’indiscrezione dall’UEFA molto interessante per gli azzurri. Tutte le partite della fase finale del torneo potrebbero essere disputate in un’unica sede: in Qatar. In tal caso il match di ritorno tra Napoli e Barcellona non si disputerebbe al Camp Nou, tempio dei catalani, ma in campo neutro. In ogni caso Rino Gattuso non vuole alcun tipo di distrazioni: ha messo nel mirino la Coppa Italia”.