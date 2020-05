Spadafora shock: “Quando le terapie intensive erano stracolme ricevevo pressioni dal calcio

Il Ministro dello Sport ha parlato ai microfoni di TG2 Post. Queste sono le parole di Vincenzo Spadafora:

“Non sono un nemico del calcio, in un momento di difficoltà ricevevo le pressioni dal mondo del calcio, quando le terapie intensive erano stracolme. Oggi il calcio può riprendere: bene che si ricomincia con la Coppa Italia, felice che hanno accolto il mio appello. Il 13 e il 14, poi il 17 giugno. Oggi il calcio riparte in sicurezza e bisogna fare attenzione: non siamo ancora fuori dall’emergenza. Il calcio è una grande passione per gli italiani: non vuol dire trasmettere tutte le partite chiare, ma bisogna trovare una mediazione. Ad oggi non escludo un decreto normativo: io cerco sempre il dialogo, se poi non è possibile mi assumo le mie responsabilità“.