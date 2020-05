SKY – Secondo giro di tamponi per il Napoli! Euforia a Castelvolturno per il ritorno del campionato

Secondo quanto riferito dal collega Massimo Ugolini, il Napoli ha preso bene il ritorno in campo nel mese di giugno. Gli azzurri disputeranno sicuramente una partita prima di tornare in campo per il campionato, match che potrebbero diventare due qualora i partenopei dovessero accedere alla finale di Coppa Italia.

Nel frattempo a Castelvolturno c’è stato il secondo giro di tamponi per i calciatori e lo staff, si attendono adesso i risultati.