Gavillucci: “Le registrazioni delle partite iniziano dopo il fischio d’inizio. Serie A? Mi manca arbitrarla non vederla”

Claudio Gavillucci, ex arbitro, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla sua carriera, tornando a parlare anche di una delle partite più discusse degli ultimi anni, ovvero il match tra Inter e Juventus finito 2-3 a favore dei bianconeri. Ecco le sue parole:

“Anche noi arbitri viviamo delle emozioni, è difficile controllarle ma dobbiamo scegliere sempre cosa è giusto. Con il passare degli anni si impara a gestire le situazioni, di certo non si può rispondere ad una provocazione con un’altra provocazione”.

“Non mi manca il campionato italiano, la Premier League ha decisamente altri libri. Quello però di cui sento la mancanza è arbitrare in Serie A. Inter-Juve? Da quel che so quando inizia la partita, cominciano le registrazioni, se poi vengono tagliate dopo non posso saperlo”