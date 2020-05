Di Marzio: “Accordo raggiunto tra Inter e PSG per il riscatto di Icardi”

Gianluca Di Marzio, su Twitter riporta il prossimo definitivo addio tra Mauro Icardi e Inter.

Se ne parlava da giorni, ma ora è arrivato un tweet che non può passare inosservato; Gianluca Di Marzio ha infatti dato per conclusa la trattativa tra Inter e PSG per Mauro Icardi.

Il bomber argentino sarà riscattato dai campioni di Francia, che verseranno nelle casse dei nerazzurri 50 milioni di euro più altri 7 milioni di bonus facilmente raggiungibili.

Accordo ormai raggiunto per @MauroIcardi riscattato dal @PSG_inside: domani gli ultimi dettagli, operazione per l’@Inter da 50 milioni più 7 bonus piuttosto facili @SkySport — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) May 29, 2020