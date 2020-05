Bollettino della Protezione Civile: piccolo aumento delle vittime!

La Protezione Civile ha rilasciato il bollettino aggiornato in merito ai casi positivi da Coronavirus nel paese. Attualmente il totale delle persone che hanno contratto il virus è di 232.248: i nuovi contagi sono 516, numero che cala leggermente rispetto alla giornata di ieri. Resta alto comunque il numero di tamponi effettuati, ben 72.135. La percentuale tamponi eseguiti/nuovi positivi resta bassissima, ben sotto l’1%. Ancora alti però i numeri in Lombardia: dei 516 contagi, ben 354 sono della regione più colpita dalla pandemia.

Cala, come succede costantemente ormai da quasi un mese, il numero di attuali positivi al COVID-19 in Italia: sono 46.175 persone, con un decremento rispetto a ieri di 1.811 unità.

Aumenta leggermente il numero delle vittime: il totale delle vittime in Italia è arrivato a 33.229 morti, sono 87 le vittime registrate nelle ultime 24 ore, ieri 70. Quanto alle persone guarite nelle ultime 24 ore, si registrano 2.240 pazienti guariti a fronte dei 3.503 di ieri: Il totale è di 152.844. Il numero dei pazienti ricoverati in ospedale è di 7.094 (ieri erano 7.379) . I pazienti in terapia intensiva sono 475 (ieri erano 489). In tutta Italia sono al momento sono 38.606 le persone in isolamento domiciliare (ieri erano 40.118).