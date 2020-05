Ugolini: “Mertens e Zielinski dovranno firmare il rinnovo prima della ripresa del campionato”

Massimo Ugolini, collega di SkySport, è intevenuto in diretta per parlare della situazione in casa Napoli, soprattutto della questione legata ai contratti di Mertens e Zielinski. Ecco le sue parole:

“Insigne? Troppo presto per parlare di lui come Totti, quello che è certo è che Pisacane, suo nuovo agente, sta gettando già le basi per continuare l’avventura azzurra del capitano. Per quanto riguarda Mertens, la firma sul rinnovo deve arrivare prima della ripresa del campionato, nei prossimi giorni la situazione si sbloccherà definitivamente. Sia per il belga che per Zielinski, il rinnovo è in via di risoluzione. Situazione più complicata per altri azzurri, in particolare: Milik, Callejon, Allan, Hysaj, Maksimovic e Koulibaly”